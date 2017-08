A58 afgesloten na ongeval Vlaketunnel

A58 afgesloten na ongeval Vlaketunnel (foto: Rijkswaterstaat)

Door een ongeluk tussen twee bestelauto's en een auto is de A58 ter hoogte van de Vlaketunnel afgesloten in de richting van Vlissingen. De hulpdiensten zijn ter plaatse en het verkeer in de richting van Vlissingen wordt omgeleid via de N289.

Het ongeluk gebeurde iets na half vier in de tunnel. Beide rijbanen in de noordbuis van de tunnel zijn afgesloten en verwacht wordt dat beide rijbanen rond 16.30 weer vrijgegeven worden. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. Een voertuig moet weggesleept worden. Maandagochtend was de Vlaketunnel ook even afgesloten vanwege een ongeluk. Hierdoor ontstond in totaal zeven kilometer file. Lees ook: A58 richting Vlissingen deels afgesloten geweest door ongeluk Vlaketunnel