Vlaktetunnel korte tijd afgesloten na ongeluk

De noordbuis van de Vlaketunnel was vanmiddag korte tijd afgesloten na een ongeluk. Verkeer in de richting van Vlissingen moest omrijden, nadat rond 15.30 uur twee bestelbusjes en een personenauto op elkaar botsten.

Bij het ongeluk raakte niemand gewond. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en een bergingsbedrijf heeft één voertuig uit de tunnel moeten slepen.

Het verkeer moest omrijden via de N289 en om 16.25 uur werd de noordbuis weer vrijgegeven voor verkeer. Door de stremming ontstond er een file van vijf kilometer in de richting van Vlissingen.

Maandagochtend was de Vlaketunnel ook even afgesloten vanwege een ongeluk. Hierdoor ontstond in totaal zeven kilometer file.

