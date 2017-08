Brandweerkazerne Dreischor blijft open

Brandweerpost Dreischor voorlopig gered (foto: Omroep Zeeland)

De komende drie jaar wordt in totaal 150.000 euro uitgetrokken voor het openhouden van de post Dreischor. Daarvan wordt de helft door de gemeente Schouwen-Duiveland betaald. De andere helft neemt de Veiligheidsregio Zeeland voor zijn rekening.

Vrijwilligers

De gemeente besloot het geld alsnog beschikbaar te stellen omdat de post in Dreischor erin geslaagd is om nieuwe vrijwilligers te werven en op sterkte te blijven. Wel wordt jaarlijks gekeken of de doelstelling wordt gehaald om voldoende nieuwe vrijwilligers te werven en op te leiden.

Mocht tijdens de pilot blijken dat er voldoende vrijwilligers geworven worden, dus de post op volledige sterkte blijven, dan wordt de bijdrage van de gemeente en de Veiligheidsregio Zeeland definitief.

Als de pilot mislukt, wordt de post Dreischor gesloten. De gemeente gaat dan met de VRZ naar een andere oplossing zoeken om de veiligheid van de bewoners van Dreischor te garanderen.

Lees ook: