'Zo'n schip heeft een kilometer nodig om tot stilstand te komen'

Het containerschip liep vast in de vooroever (foto: Omroep Zeeland)

"Zo'n groot schip heeft bij Bath niet veel ruimte," vertelt Bijvank. In een animatie laat hij zien dat je al ruim van tevoren moet beginnen met insturen. In het smalste deel van de bocht is de vaargeul maar driehonderd meter breed. "Het schip dat gisteren vastliep, is dus langer dan de vaargeul breed is."

Een schip met de omvang van de CSCL Jupiter heeft ruim een kilometer nodig om tot stilstand te komen. "Dat is het minimum voor de snelheid die schepen op dat stuk van de Westerschelde varen." Een simpele maatregel als het uitgooien van de ankers is volgens Bijvank niet slim. "Daarmee kun je zo'n schip niet tegenhouden." Als je problemen hebt met het stuurgerei, kun je met dit soort schepen eigenlijk niet op tijd stoppen. "Afremmen is onder bepaalde omstandigheden wel mogelijk."

Loodsen

Ieder schip met de omvang van de vastgelopen CSCL Jupiter heeft twee loodsen aan boord om het schip veilig over de Westerschelde te begeleiden. Die loodsen hebben allebei minstens tien jaar werkervaring. Bij Bath houden zij goed in de gaten of een schip wel de juiste draai maakt. Dat het containerschip gisteren vastliep, is volgens onderzoekers te wijten aan een technisch mankement.