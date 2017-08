Kleine hoeveelheden GenX in Zeeuws water

Door het nieuwe innamestation bij Stad aan 't Haringvliet is Schouwen-Duiveland verzekerd van zoet drinkwater (foto: Omroep Zeeland)

GenX is een stof die chemiebedrijf Chemours in Dordrecht uitstoot en loost. Het bedrijf heeft zich in 2015 afgesplitst van de fabriek Dupont. Omdat er niet veel over GenX bekend is, wil de overheid de lozingen beperken. 150 nanogram GenX per liter drinkwater is toegestaan. Een nanogram is 0,000 000 001 gram.

Zeeuws-Vlaanderen

In Zeeuws-Vlaanderen is 4,4 tot 4,7 nanogram gemeten. Dat komt doordat het Zeeuws-Vlaamse drinkwater uit een spaarbekken in de Biesbosch komt, waar het stofje ook is gezien.

Schouwen-Duiveland

Omdat de stof ook is gemeten in het Haringvliet, komt het via dat water in de duinen van Haamstede terecht en zo in het drinkwater van Schouwen-Duiveland. Daar is 1,5 nanogram gemeten.

Voor de rest van Zeeland meldt Evides dat er minder dan 0,1 nanogram in een liter drinkwater zit. 0,1 nanogram is zo'n kleine hoeveelheid dat specifieker meten onmogelijk is.