Dit zijn de sporen die de CSCL Jupiter achterlaat in Bath vanuit de lucht gezien (foto: Tugspotters.com)

Een dag nadat de CSCL Jupiter vastliep in de Bocht van Bath wordt de balans opgemaakt. Los van de economische schade - waarvan het onbegonnen werk is om die te bepalen, aldus havenbedrijf Port of Antwerp - onderzoekt Rijkswaterstaat hoe groot de schade is aan de vooroever bij Bath. Die raakte gisteren beschadigd nadat het containerschip vastliep.

Rijkswaterstaat zet voor het onderzoek onderwatercamera's en sonarapparatuur in. Volgens het waterschap is de zeewering niet beschadigd.

Bulb

Omroep Zeeland-verslaggever Pim van de Berge nam een kijkje op de dijk bij Bath en volgens hem is goed te zien dat de bulb van het schip een flinke sleuf heeft achtergelaten. "Dat ding heeft zichzelf erin geboord."

Bij laagwater is goed te zien dat er niet alleen klei omhoog is geduwd door het containerschip, maar ook stenen, vertelt Van der Berge. "Die stenen zijn onderdeel van de vooroever, die weer onderdeel zijn van de waterkering. Na de waterkering volgt een stuk klei en dan de dijk. En die drie vormen een eenheid."

Duikers

De 366 meter lange containerreus liep zelf overigens geen schade op na het vastlopen. Het schip werd gisteravond door sleepboten naar het Delwaidedok gebracht aan de Antwerpse rechteroever. Daar zijn duikers 's nachts meteen op onderzoek uitgegaan. Aan de buitenkant is geen grote schade zichtbaar die verder varen onmogelijk maakt.

