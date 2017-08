Gespreid bedje voor eerste studenten die zich vestigen in verbouwd ADRZ

Het ADRZ-Ziekenhuis is gekocht door ondernemer Henk van Koeveringe. Die laat het renoveren. Straks is er voor het ziekenhuis nog maar 11.000 van de 30.000 aanwezige vierkante meters nodig. En dus is er ruimte voor anderen dingen. Zoals de huisvesting van studenten in het voormalige beddenhuis.

Fitness-ruimte

Het gaat vooral om buitenlandse studenten van de HZ in Vlissingen. "Ze komen uit dertig verschillende landen", vertelt Arjan Wisse van APV Student Housing die de huisvesting regelt. "We maken hier een echte campus. Compleet met studieruimtes, wasmachines en een fitness-ruimte."

Verpleging en verloskunde

De studenten zien hun nieuwe woning al helemaal zitten. "We hebben er hartstikke veel zin", vertellen twee meiden uit Den Haag en Rotterdam die verpleging en verloskunde gaan studeren in Vlissingen. De kamers worden volledig gemeubileerd aangeboden. In het gebouw komt ook ruimte voor patiënten van het Buurtzorgpension en cliënten van Arduin.