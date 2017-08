Massale opkomst voor behoud Zwin College

Honderden mensen kwamen naar de informatiebijeenkomst over het Zwin College. (foto: Omroep Zeeland)

Het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen luidde in juli de noodklok over het dalende leerlingaantal in de regio, mede door de krimp van het aantal inwoners. Het Zwin College is om die reden onder financieel toezicht geplaatst. Er zijn ernstige zorgen over de toekomst van het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen en daarmee over de leefbaarheid en het economisch perspectief.

Onder druk

Volgens het Zwin College staat het voortbestaan van de scholen onder druk. 'We hebben als scholen al een plan gemaakt, maar dat plan moet breder op verzoek van het ministerie. 'We gaan een plan maken om te zorgen dat Zeeuws-Vlaamse kinderen ook in de toekomst in de buurt naar een Nederlandse school kunnen vanaf de kinderopvang tot en met het hoger beroepsonderwijs' staat te lezen op de website van de school.

Blij verrast

Op initiatief van de medezeggenschapsraad van het Zwin College worden er binnenkort handtekeningen opgehaald om het probleem op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. "Daarvoor hebben we 40.000 handtekeningen nodig", zegt Peter Verploeg van de medezeggenschapsraad. "Ik ga er van uit dat we dat ruimschoots gaan halen." Over de eerste informatiebijeenkomst waar 324 geïnteresseerden op afkwamen is hij zeer tevreden. "Ik vond het geweldig, er stonden rijen met mensen. Ik ben blij verrast met de opkomst en het is de eerste goede stap richting Den Haag."

