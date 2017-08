Zeeland wordt wakker: Zwin College, studentenkamers en containerschip

Honderden mensen kwamen naar de informatiebijeenkomst over het Zwin College. (foto: Omroep Zeeland)

Reddingsbijeenkomst Zwin College

Ruim 300 mensen woonden gisteravond de eerste bijeenkomst over het behoud van het Zwin College bij. De school heeft te weinig leerlingen en staat onder financieel toezicht.

De eerste studenten nemen hun intrek in het verbouwde ADRZ in Vlissingen. (foto: Omroep Zeeland)

Huisvesting

De eerste studenten hebben hun intrek genomen in het verbouwde ziekenhuis in Vlissingen. Er komen meer dan 100 studenten te wonen in de oude verpleegafdeling van het ADRZ.

Dit zijn de sporen die de CSCL Jupiter achterlaat in Bath (foto: Tugspotters.com)

Schade aan vooroever

De rust in Bath lijkt weergekeerd. Stonden er maandag nog duizenden mensen op de dijk te kijken naar het vastgelopen schip, dinsdag stond slechts een handje vol toeschouwers op het platgetrapte gras te kijken naar de sleuf die het containerschip achterliet.

Drinkwater (archief) (foto: Omroep Zeeland)

GenX

De chemische stof GenX komt ook in zeer kleine hoeveelheden voor in het drinkwater van een deel van Zeeland. Op Schouwen-Duiveland en in Zeeuws-Vlaanderen is de stof gemeten door waterbedrijf Evides.

Bliksem vanaf de dijk bij Wemeldinge. (foto: Ron Quinten)

Het weer

De zon breekt vandaag uitbundig door. Er staat weinig wind en de maximumtemperatuur ligt tussen de 22 en 24 graden.