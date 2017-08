Voorzitter Partij voor Zeeland stopt vanwege ziekte

De Partij voor Zeeland moet op zoek naar een nieuwe voorzitter. Marc Rijk is per direct gestopt omdat hij kanker heeft, schrijft hij in een brief aan het partijbestuur.

Microfoon spreker Provinciale Staten (foto: Omroep Zeeland) Marc Rijk lijdt aan een zeldzame vorm van lymfeklierklanker. De inwoner van Sluiskil schrijft dat hij de komende tijd 'de kans gaat nemen om te overleven'. Marc Rijk blijft wel actief als raadslid van Nieuw Gemeentebelang in de gemeente Sluis.