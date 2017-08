Opnieuw schouderblessure voor Van der Lijke

Nick van der Lijke (foto: Orange Pictures)

Van der Lijke laat via Twitter weten dat hij hard ten val kwam ten val tijdens de openingsetappe van de Franse koers. Met een ontwrichte schouder reed hij de etappe nog wel uit, maar moest later opgeven.

Het is voor Van der Lijke de tweede schouderblessure in een maand tijd. Hij miste daardoor het EK wielrennen in Denemarken.