Containerschip vastgelopen doordat roer niet reageerde

Het containerschip ligt voorlopig nog in de Antwerpse haven. "Gisteren is inspectie uitgevoerd aan boord. Hieruit bleek dus dat het roer niet reageerde. Dit moet hersteld worden. Dan pas kan het schip verder varen", zegt Annik Dirkx van het havenbedrijf Port of Antwerp.

Vlotgetrokken

De CSCL Jupiter heeft een lengte van 366 meter en een laadvermogen van 155.000 ton. Het schip strandde maandagmorgen bij hoogwater. Het schip werd 's avonds vlotgetrokken toen het opnieuw hoogwater was. Duizenden mensen waren getuige van het lostrekken van het schip.

