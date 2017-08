Vlissingen-GOES op zaterdag in plaats van zondag

De wedstrijd tussen Vlissingen en GOES in de hoofdklasse zal niet op zondagmiddag 17 september worden gespeeld, maar een dag eerder op zaterdagavond. Dat hebben de clubs in overleg besloten.

Vlissingen en Goes in actie in 2015 (foto: Paul ten Hacken) Zo hoopt VC Vlissingen meer bezoekers naar de Irislaan te trekken. De club hoopte ook op zo'n zelfde scenario voor de openingswedstrijd tegen Halsteren. Maar de ploeg uit Brabant wilde daar niet aan meewerken. Bij Halsteren is Ruud Pennings de trainer en spelen ook een aantal Zeeuwen. De aftrap van de wedstrijd tussen Vlissingen en GOES is om 19.30 uur.