Nieuwkoop terug op trainingsveld Feyenoord

Bart Nieuwkoop uit Tholen heeft vanochtend voor het eerst weer getraind. De voetballer van Feyenoord is herstellende van een hamstringblessure die hij in juli opliep in een oefenwedstrijd tegen SDC Putten.

Bart Nieuwkoop in actie tijdens Ajax-Feyenoord (foto: Orange Pictures) Nieuwkoop is al meer dan een maand uit de roulatie bij Feyenoord. Hij miste daardoor de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Vitesse en de competitiestart van afgelopen zondag tegen FC Twente. Of hij aanstaand weekend in de tweede wedstrijd van het seizoen deel uitmaakt van de selectie is nog niet bekend. Feyenoord speelt dan een uitwedstrijd tegen stadsgenoot Excelsior.