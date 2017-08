Gestolen auto belandt in sloot bij Kapelle

Een 31-jarige man uit de gemeente Goes is gisteravond aangehouden op verdenking van diefstal van een Duitse auto. De man werd op de Smokkelhoekweg in Kapelle opgepakt nadat hij met de auto in een sloot terecht was gekomen.

Gestolen auto belandt in Sloot bij Kapelle (foto: HV Zeeland) De auto belandde rond 21.45 uur in de sloot. Bezoekers van een restaurant aan de Smokkelhoekweg, die schrokken van de knal, zagen twee mensen uit de auto kruipen die het daarna op het lopen zetten. De politie wist één van deze twee personen, de 31-jarige man uit Goes, op te pakken. De auto waar de man in reed, bleek een van de auto's te zijn de de laatste dagen gestolen zijn in Domburg.