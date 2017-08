Gestolen auto's vakantiegangers terecht

Gestolen auto belandt in Sloot bij Kapelle (foto: HV Zeeland)

Op 12 augustus werden op de Schelpweg in Domburg twee auto's gestolen. Twee dagen later verdween nog een derde auto. Het betrof in alle gevallen Duitse personenauto's.

De politie deed een getuigenoproep en kreeg daarop 'een cruciale tip binnen' die gisteren leidde tot de vondst van twee van de auto's. De wagens stonden in de Regentessestraat en op het Oranjeplein. Naar de daders wordt nog gezocht.

Kapelle

De derde gestolen auto belandde gisteren na een achtervolging in de sloot bij Kapelle. Bezoekers van een restaurant aan de Smokkelhoekweg, die schrokken van de knal, zagen twee mensen uit de auto kruipen die het daarna op het lopen zetten. De politie wist één van deze twee personen, de 31-jarige man uit Goes, op te pakken. Hij is aangehouden op verdenking van diefstal.

