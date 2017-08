The King leeft voort

Elvis 40 jaar dood (foto: Omroep Zeeland)

Het is veertig jaar geleden dat de wereld werd geschokt door de dood van The King of Rock 'n Roll.

Kaarsjes

Ook in onze provincie heeft The King nog veel fans, die vandaag stilstaan bij het overlijden van hem. De uit Goes afkomstige Patrick Coomans draait deze dag veel muziek van zijn idool in zijn speciale Elvis Presley kamer, leest boeken over hem en brandt kaarsjes.

Elvis Presley betekent voor Coomans erg veel. "Het is niet alleen zijn muziek die me raakt. Wanneer ik een slechte dag heb, vind ik steun en troost bij hem. Het gaat om zijn hele persoonlijkheid. En zeg nou zelf, hij was één en al charisma."

De Amerikaanse zanger overleed op 16 augustus 1977 op 42-jarige leeftijd aan een hartstilstand. Het overlijden van 'The King of Rock and Roll' zorgde voor een schok en kwam wereldwijd in het nieuws.

Veel media-aandacht

Graceland

Veel fans bezoeken vandaag Graceland in Memphis, twintig jaar lang het woonhuis van Presley. Ook lopen fans elk jaar op de avond voor de sterfdag met een kaars langs het graf van de megaster.

Daarnaast vindt vandaag de show 'Elvis live in Concert' plaats in het evenementencomplex FedExForum in Memphis, met medewerking van zijn weduwe Priscilla Presley. Hier zijn ook Nederlandse fans bij aanwezig.

Graceland, het huis waar Presley 20 jaar heeft gewoondf (foto: Elvis Presley Enterprices)

Ook gaan veel Nederlandse fans naar het Duitse Bad Nauheim, waar Elvis gelegerd was en waar aanstaand weekend het 'European Elvis Festival' wordt gehouden.

Elvis Presley (foto: Omroep Zeeland)

Presley combineerde country met blues muziek en werd door velen gezien als de grondlegger van de Rock 'n Roll. Dit was het begin van een nieuw muzikaal tijdperk. De Amerikaanse zanger betekende veel voor de huidige popmuziek en nog steeds worden er veel artiesten geïnspireerd door zijn muziek.

Elvis Presley - Hound dog