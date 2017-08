Middelburger Bekir gaat viral op Spotify

Bekir Kolic heeft begin deze maand zijn single Liefde in Overvloed uitgebracht. Nog nooit van Bekir Kolic en zijn single gehoord? Dat kan binnenkort zomaar veranderen, want de Middelburger gaat hard in een hitlijst op Spotify.

Bekir - Liefde in Overvloed

Het nummer van Bekir is in een week zo'n 2.500 keer bekeken op YouTube. Ook op Spotify is het nummer populair. Dagelijks brengt Spotify de playlist Netherlands Viral 50 uit. Een selectie van de nummers die het meest zijn gedeeld in Nederland. Inmiddels is de Middelburger al dagen achter elkaar in deze hitlijst te vinden en heeft zelfs op nummer 1 gestaan.

Op dit moment staat het nummer van Bekir op 46 in de Viral 50. Wil je het nummer hoger in de lijst? Dan zul je het moeten luisteren en delen in Spotify.

