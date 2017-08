Man opgepakt in hennepkwekerij Middelburg

De politie heeft vanmorgen aan de Maasstraat in Middelburg een hennepkwekerij opgerold. Een 24-jarige man die in de woning aanwezig was, is aangehouden.

(foto: Wijkagent ) In de woning trof de politie 201 hennepplaten aan. Een gespecialiseerd bedrijf is na de ontdekking van de kwekerij ter plaatse gekomen om de apparatuur af te voeren. De planten zijn ter plaatse vernietigd.