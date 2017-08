Zeeuwse snack: de zeewierkroket

"Het is lekker en interessant, maar ik proef de zeewier niet duidelijk terug," zegt een bezoekster die net een hap van een zeewierkroket neemt. Om haar heen zijn goedkeurende geluiden te horen. "Het is zeewier en pompoen, ik heb nog nooit zoiets geproefd! Het is lekker, ik zou het thuis voor een borrel zeker aan mijn gasten voorzetten."

Zeewierthee

Het is niet te zien dat het zeewier erin verwerkt zit. Maar daar heeft Gerard de Groot, verkoper van de snack, wel een verklaring voor: ''Zeewierkroketten smaken te veel naar zeewier als je het puur gebruikt. Om de smaak subtiel te maken heb ik het wier gekookt, om een soort zeewierthee te maken. De thee is gecombineerd met pompoenpuree om de smaak zacht en subtiel te houden.''

De snack met echt Zeeuws wier oogt en smaakt gezond, maar dat is het niet. Dat erkent zelfs De Groot: "Een kroket is natuurlijk nooit écht gezond." Zoals alle kroketten worden de zeewierkroketten gefrituurd. Dan gaat het gezonde er snel vanaf. Dus zélfs voor een kroket van zeewier en pompoen geldt: geniet met mate.