Van Drongelen in voorselectie Jong Oranje

Rick van Drongelen is opgenomen in de voorlopige selectie van Jong Oranje in de kwalificatiewedstrijden tegen Engeland en Schotland. Het is voor de 18-jarige Axelaar de eerste keer dat hij deel uitmaakt van de voorselectie van Jong Oranje.

Rick van Drongelen tekent voor vijf jaar in Hamburg (foto: @HSV) Van Drongelen maakte begin deze maand de transfer van Sparta naar HSV. Hij tekende een contract voor vijf seizoenen bij de Hamburgse club uit de Bundesliga. Naar verluidt is er 3 miljoen euro betaald voor de verdediger. Vrijdag 1 september om 18.00 uur speelt Jong Oranje op De Vijverberg in Doetinchem tegen Engeland. Vier dagen later speelt Jong Oranje in en tegen Schotland het tweede duel in de kwalificatiereeks voor het EK 2019. Lees ook: Van Drongelen moet nog wachten op debuut bij HSV

Van Drongelen tekent vijfjarig contract bij HSV