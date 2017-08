'Ook Zeeuws volkslied in de schoolbanken'

In een concepttekst van de formerende partijen, waaruit het AD citeerde, zou staan dat het Wilhelmus verplichte kost zou moet worden op scholen. Doel daarvan is dat leerlingen meer leren over de tekst, de betekenis en de melodie van het volkslied.

Maar als het aan Rinie Vaane, stadsomroeper in Middelburg en fanatiek lid van de vereniging Ons Boeregoed, ligt dan wordt op Zeeuwse scholen het Zeeuwse volkslied gezongen: "Dan leer je de kinderen de dingen die ze in de praktijk zien."