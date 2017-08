Moeder het slagwerk, zoon op de tuba

In de dorpskerk in Oostkapelle was woensdagavond een concert te zien van een moeder en zoon. Moeder Cora Dellebeke verzorgde het slagwerk en haar zoon Stefan Knuijt was te horen op de piano en de tuba.

Zeeuwse componist De combinatie tuba en slagwerk komt maar weinig voor, daarom is er ook weinig muziek beschikbaar voor. De Zeeuwse componist Kees Nijsse schreef daarom een nummer speciaal voor de moeder en zoon uit Nieuw- en Sint-Joosland. Vooral dat nummer, Desolation Mountain, kreeg in de kerk veel applaus. Moeder en zoon zijn beide geen onbekenden in de muziekwereld. Stefan Knuijt behaalde het conservatorium, was actief in het Zeeuws Orkest en speelt bij de Koninklijke Marinierskapel. Cora Dellebeke verzorgt slagwerklessen en is lid van het Zeeuws Orkest, waar ze de pauken bespeelt. (foto: Omroep Zeeland)