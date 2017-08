Zeeland wordt wakker: concert, volkslied en Van Drongelen

Moeder Cora en zoon Stefan zijn beide geen onbekenden in de muziekwereld. (foto: Omroep Zeeland)

Muzikaal duo: moeder en zoon

In de dorpskerk in Oostkapelle was woensdagavond een concert te zien van een moeder en zoon. Moeder Cora Dellebeke verzorgde het slagwerk en haar zoon Stefan Knuijt was te horen op de piano en de tuba. Een bijzondere combinatie.

Lees ook:

Het Zeeuws volkslied. (foto: Omroep Zeeland)

Zeeuws volkslied

Rinie Vaane verkiest het Zeeuws volkslied boven het Wilhelmus in de schoolbanken: "Zo leren kinderen de dingen die ze in de praktijk zien."

Lees ook:

Rick van Drongelen tekent voor vijf jaar in Hamburg (foto: @HSV)

Voorselectie Jong Oranje

Rick van Drongelen is opgenomen in de voorlopige selectie van Jong Oranje in de kwalificatiewedstrijden tegen Engeland en Schotland. Het is voor de 18-jarige Axelaar de eerste keer dat hij deel uitmaakt van de voorselectie van Jong Oranje.

Lees ook:

Eerste hap in zeewierkroket (foto: Omroep Zeeland)

Zeewierkroket

De meningen lopen uiteen. De een vindt hem lekker, de ander vindt dat hij te weinig zeewier proeft. Want daar gaat het vandaag om op de streekmarkt in Yerseke: de presentatie van de zeewierkroket.

Lees ook:

Herten in de duinen bij Vrouwenpolder. (foto: Chris Verkaart )

Het weer

Vanochtend wordt de bewolking snel dikker en in de loop van de ochtend en ook vanmiddag valt er vervolgens af en toe regen. De zuid- tot zuidwestenwind is meest matig en de middagtemperatuur komt uit op 20 graden. Vanavond en vannacht is het geruime tijd droog. Het blijft zacht met 16 of 17 graden.