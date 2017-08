Raad van State: verbod mzi's op de Waddenzee

Mossels op een rif (foto: Renata Elenbaas)

Viskwekerij Neeltje Jans, De Rooij, Bru 40, De Zeeparels, Roem van Yerseke en De Koning hadden, net als Prins en Dingemanse, een vergunning aangevraagd om verder te mogen experimenteren met mosselzaadinvanginstallaties in de Waddenzee. Zij krijgen die vergunning niet en krijgen ook geen compensatie voor de weggevallen proefhectares.

Pionier

Voor Prins en Dingemanse maakt de Raad van State een uitzondering, omdat dit bedrijf een pionier van het eerste uur is, om met behulp van mzi's mosselzaad te vangen. De andere bedrijven hadden een tijdelijke vergunning gekregen. Die liep twee jaar geleden af.

Mosselkwekers startten ruim tien jaar geleden met het experimenteren met mzi's in de Waddenzee. Dat was na een lange strijd met natuurorganisaties, die wilden een verbod op de mosselzaadvisserij van de bodem in de Waddenzee. Met mzi's, waarbij mosselzaad aan touwen die in het water hangen blijft kleven, wordt de bodem niet beroerd.