De veerboot op weg naar Breskens bij zonsondergang (foto: Peter Veerhoek / Omroep Zeeland Flickr)

Door een mankement was sinds zondagavond maar één boot beschikbaar en werd een uurdienstregeling gevaren.

De Prins Willem Alender is gerepareerd in het dok in Vlissingen-Oost. Er werd rekening mee gehouden dat de veerboot tot vrijdag uit de vaart zou blijven.

