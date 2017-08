Geen dorpsfeest of cross kan zonder EHBO

Jeanine Wijkhuijs is twintig jaar en komt uit Meliskerke. Ze is drie jaar geleden begonnen als EHBO'er en sindsdien op verschillende evenementen actief geweest. Dat is nodig omdat een evenement voor een bepaald aantal bezoekers een EHBO'er moet regelen. De werkzaamheden van die vrijwilligers lopen uiteen; van pleisters prikken en blaren plakken tot iemand stabiliseren en helpen tot de ambulance er is.

Een grote meerderheid van de vrijwilligers bij het Rode Kruis is 50 jaar of ouder en zwaait binnenkort af. Daarom wordt er gezocht naar nieuwe jonge vrijwilligers. Het Rode Kruis voert dit najaar een campagne om extra vrijwilligers te werven.

Motorcross

Het liefst helpt Jeanine bij een motorcross. Als er daar iets gebeurt, is de kans volgens haar aanwezig op zwaar letsel. Dan kan een EHBO'er echt veel betekenen voor het slachtoffer.

Jeanine Wijkhuijs op de motorcross (foto: Omroep Zeeland)

Jeanine vindt het vooral erg leuk om te doen en ze vindt dat er genoeg waardering is voor de vrijwilligers. Haar mede-vrijwilliger Aleida van der Meer uit Oost-Souburg vult aan: "Het is dankbaar werk en dat is het belangrijkste denk ik."