Achtervolging na ramkraak in Sluis, man aangehouden

(foto: Politie)

De politie werd vannacht rond 3.40 uur gealarmeerd dat er in het casino in Sluis was ingebroken. Een getuige zag een auto wegrijden en wist de politie op de hoogte te houden. Agenten zetten vervolgens op de N49 richting Antwerpen de achtervolging in, waarna de auto werd klemgereden.

Volgens de politie was de deur van het casino opengebroken. Het rolluik dat achter die deur zit is vervolgens met een auto geramd.

Mogelijk meer betrokkenen

In de auto bleek de buit te liggen. Of dat alles is, weet de politie niet zeker. Dat de man alleen heeft ingebroken, lijkt de politie onwaarschijnlijk. Maar hoeveel mensen er precies bij betrokken zouden zijn geweest, kan de politie niet zeggen.

Omdat de Hagenaar op Belgisch grondgebied is aangehouden, is hij overgedragen aan de Belgische politie.