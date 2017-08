Dronken Duitse vrouw mept medewerker en agent in het gezicht

Een Duitse vrouw is gisteravond opgepakt nadat ze een medewerker van een vakantiepark in Kamperland had mishandeld. Volgens de politie sloeg de 27-jarige ook nog een agent in het gezicht bij haar aanhouding.

De vrouw sloeg bij haar aanhouding ook een agent in het gezicht (foto: Omroep Zeeland) De Duitse vrouw was aan het roken in een horecagelegenheid van het park, zegt de politie. Toen de medewerker daar iets van zei, ging het mis. De man vroeg de vrouw naar buiten te gaan, maar dat negeerde de vrouw. Vervolgens haalde de vrouw uit en sloeg de man in het gezicht. Agent in gezicht geslagen Beveiligers grepen in en haalden de politie erbij. Maar de Duitse vrouw verzette zich hevig toen ze werd overgedragen aan de politie. Ze sloeg daarbij een agent in het gezicht. Volgens de politie is ze daarop tegen de grond gewerkt, geboeid en afgevoerd. De agenten wilden een blaastest afnemen omdat ze vermoeden dat ze teveel had gedronken. De vrouw weigerde dat. Ze zit vast voor verder onderzoek. De politie wil niet zeggen om welk vakantiepark het gaat.