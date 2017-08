Waterschap worstelt met olieachtige substantie in De Vaart van Oostburg

De Vaart in Oostburg is door hevige regen eergisteren vervuild. In het water zit een olieachtige substantie. "Door een hoosbui is het hemelwaterriool overstroomd in de sloot. Via het industrieterrein is die olieachtige substantie in de sloot terechtgekomen", zegt Janneke la Gasse van Waterschap Scheldestromen. Binnen een half uur viel 36 millimeter.

De olieachtige substantie drijft in De Vaart in Oostburg (foto: Waterschap Scheldestromen) De substantie zit over een stuk van een kilometer verspreid in de sloot. Met zogenoemde oliebooms voorkomt het waterschap dat de olie zich nog verder uitspreid. Gisteren is gekeken of de substantie handmatig uit het water kon worden gehaald. Volgens het waterschap is het lastig om de plek te bereiken met groot materieel. "Maar het handmatig weghalen, loopt niet zoals verwacht. Dus waarschijnlijk dat we vandaag toch groter materieel gaan inzetten om dat weg te halen", zegt La Gasse in Zeeland wordt wakker op de radio. Het waterschap heeft eerst geprobeerd met absorptiedoeken de substantie uit het water te krijgen. Volgens La Gasse zou de substantie dan net als bij een keukenpapiertje er moeten intrekken. "Vanochtend bleek dat dit nog niet werkt, zoals we hadden gehoopt, vandaar dat we toch maar met een vacuümwagen aan de gang gaan." Vervelende geur De vacuümwagen moet op een onverhard voetpad staan. Het waterschap verwacht dat dit schade veroorzaakt. "We gaan dat netjes proberen te doen. Maar het is hartstikke vervelend voor de bewoners die daar aan die sloot wonen." Volgens La Gasse hangt er ook een vervelende geur door de substantie in de sloot. Waar de substantie vandaan komt en hoe het in het riool terecht is gekomen, wordt nog onderzocht.