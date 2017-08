Bouzambou keert opnieuw terug bij Groene Ster

Bouzambou keert voor de tweede keer terug bij Groene Ster. In de winter van 2014 trok de zaalvoetballer naar België om te spelen bij Gelko Hasselt. Na anderhalf jaar ging hij toen weer in de Baskensburg spelen. Een jaar later vertrok de international naar FT Antwerpen, maar daar moest hij afgelopen zomer vertrekken, omdat de club volgens Bouzambou met eigen spelers verder wil.

Bouzambou was met verschillende clubs in gesprek, maar koos uiteindelijk voor zijn oude club.