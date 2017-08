Rienkriee mateloos populair bij jongeren

De 13-jarige Stijn de Visser uit Zoutelande is er één van. Het is voor Stijn de eerste keer dat hij meedoet aan het Zeeuws kampioenschap. Hij heeft er hard voor getraind.

Eigen paard

Sinds een jaar heeft hij een eigen paard, Vera. "Ze is heel lief en ze vindt het fijn dat je haar veel aandacht geeft", vertelt Stijn terwijl zijn vader, Adrie de Visser, alles in gereedheid brengt om de manen van Vera in te vlechten. "Dat is nogal een werkje", legt Adrie uit. "Het is een bepaalde techniek die je onder de knie moet krijgen. Stijn moet het ook leren."

Vader en zoon de Visser (foto: Omroep Zeeland)

Wanneer Vera is ingevlochten, rijdt hij met haar naar een oefenbaan in de buurt. Adrie zorgt ervoor dat de ringen goed hangen, Stijn probeert er zoveel mogelijk te steken. "Het mooie van ringrijden is een combinatie van een paar dingen: de chemie tussen paard en ruiter en het spelelement", vertelt Stijn.

Ook zijn vader doet mee aan het ZK. "Stijn heeft meer talent dan ik. Dit jaar is het de eerste keer dat mijn zoon meedoet. Hij kan het nog ver brengen hierin."

Meer jongeren doen aan rijdrijden (foto: Adrie de Willigen)

Sinds een jaar of zeven probeert de Zeeuwse Ringrijders Vereniging kinderen enthousiast te maken voor het ringrijden. "Dat doen we door het organiseren van ringlopen", legt secretaris Sjaak Janse uit. "Het woord zegt het al: lopend ringsteken. In juli is altijd het Zeeuwse Kampioenschap Ringlopen. Van hieruit stromen de talenten door naar het ringrijden."

Kampioen

Het Zeeuws Kampioenschap Ringrijden is vandaag tot 18.00 uur aan het Molenwater in Middelburg. Aan het einde van de middag weten we of Sebastiaan Sturm, de winnaar van vorig jaar, zijn titel prolongeert.

