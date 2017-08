'Smurrie in De Vaart van Oostburg is gedumpt'

Waterschap haalt waterplanten uit De Vaart (foto: Omroep Zeeland)

"Gelukkig is het ergste weg. Het is voor de mensen natuurlijk heel vervelend. Er kwam ook stank af. Mensen maken zich zorgen en willen weten wat dit voor hen betekent", zegt Cammaert.

De burgemeester roept degene op die dit heeft gedaan om zich te melden. "Dat bespaart een hoop tijd en werk. We kijken nog naar camerabeelden, maar het is veel beter dat je jezelf even meldt. En dat we het hier met elkaar over hebben, in plaats van dan dat we daar een zware strafzaak van maken."

Kosten

Wie er voor de kosten zal opdraaien van het opruimen, moet nog worden besproken, zegt Cammaert. "Over het algemeen heeft het waterschap hier zelf een voorziening voor. Nu is dit een vervelende lozing, maar het komt wel vaker voor dat er iets moet worden opgeruimd. Wij als gemeente dragen ook onze eigen kosten."

De gemeente onderzoekt of het mogelijk is om de kosten te verhalen op de dader. Volgens de burgemeester is de politie al een heel eind op weg om de dader te pakken.

36 millimeter regen

De smurrie kwam in De Vaart terecht nadat het hard had geregend. In een half uur tijd viel eergisteren 36 millimeter, waardoor het riool overstroomde. Het waterschap deed verschillende pogingen om de smurrie uit het water te krijgen. Uiteindelijk zijn waterplanten uit het water gehaald, waar de smurrie aan vast kleeft.

