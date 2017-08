Wie wint de Parel voor beste boekverfilming?

7 genomineerde boeken die verfilmd zijn. (foto: Omroep Zeeland)

De zeven genomineerden zijn:

Film Regisseur Schrijver boek De GVR Steven Spielberg Roald Dahl Dubbelspel Ernest R. Dickerson Frank Martinus Arion Julieta Pedro Almodóvar Alice Munro Nocturnal Animals Tom Ford Austin Wright The Handmaiden Chan-wook Park Sarah Waters The Light Between Oceans Derek Cianfrance M.L. Stedman Tonio Paula van der Oest A.F.Th. van der Heijden

Een boekhandelaar, bibliothecaris en filmkenner kozen de zeven genomineerden uit het aanbod van boekverfilmingen die uitkwamen tussen 1 juli 2016 en 31 juli 2017. Het publiek kan via een website stemmen op zijn favoriet. Op 15 september wordt tijdens Film by the Sea de Parel uitgereikt aan de film die de meeste stemmen heeft gehaald.

(foto: Omroep Zeeland)

De Parel wordt ieder jaar uitgereikt. Vorig jaar ontving de film Publieke Werken van regisseur Joram Lürsen de prijs.

Film by the Sea

Het festival voor film en literatuur in Vlissingen start op 8 september met de openingsfilm Blue. De Brits-Amerikaanse film Victoria & Abdul is de slotfilm van het Film by the Sea festival dit jaar. De film gaat op zaterdag 16 september in première in CineCity Vlissingen. Film by the Sea wordt dit jaar voor de 19e keer gehouden.

Lees ook: