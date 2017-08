Overnachtende chauffeurs niet welkom in Hulst

Vrachtwagens op parkeerplaats (foto: Omroep Zeeland)

Op industrieterrein Hogeweg in Hulst kunnen de chauffeurs parkeren om uit te rusten. In het weekend staan daar nu soms zo'n 25 vrachtwagens. Overnachten in die vrachtwagens is niet toegestaan, wat nu wel gebeurt.

De chauffeurs parkeren hun vrachtwagens soms ook binnen de bebouwde kom. Ook dat mag niet. Daar geven ze ook overlast, zegt de wethouder. "Ze gaan barbecuen en gaan daar ook naar het toilet."

België

Tot nu toe werd er alleen gewaarschuwd, maar dat gaat veranderen, zegt Van Damme. "Vrachtwagenchauffeurs komen nu steeds meer de grens over naar ons, omdat in België boetes worden uitgedeeld aan chauffeurs die in hun vrachtwagen overnachten. In de Algemene Plaatselijke Verordening van onze gemeente staat dat er niet mag worden overnacht in de vrachtwagen. Dus daarom gaan we nu ook optreden."

Flyers

Eerst gaat de gemeente flyers uitdelen aan de chauffeurs die verkeerd staan geparkeerd en overnachten in hun vrachtwagen. In de flyer staat in hun eigen taal wat wel en niet mag en hoe hoog de boetes zijn. Zo kost het de chauffeur 140 euro als ie gesnapt wordt tijdens het slapen in zijn vrachtwagen. Deze boetes moeten meestal direct worden betaald.

"Ik vind het eigenlijk niet kunnen dat de bedrijven, waar die chauffeurs voor rijden, niet gewoon netjes een overnachting regelen," vervolgt de wethouder. "Dan zouden we deze problemen niet hebben."