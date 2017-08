14-jarige Teun Dingemanse is Zeeuws kampioen ringrijden

De Zeeuwse Ringrijdersvereniging is er trots op dat een kwart van de leden onder de 21 is. "Ons ledenaantal blijft al jaren hetzelfde. Dat betekent waar ouderen stoppen, er jongeren voor terug komen. Verder is het ook nog eens zo dat de jongeren die meedoen aan onze wedstrijden, vaak ook nog eens heel goed zijn", vertelt bestuurslid Sjaak Janse van de Zeeuwse Ringrijdersvereniging.

Vanmorgen spraken we de kersverse kampioen in spe Teun Dingemanse in Middelburg. Het ging toen nog over zijn ringrij-ambities met zijn huurpaard Plien.

Ringlopen

Dat jongeren tegenwoordig goed presteren, komt volgens hem door het ringlopen. Sinds zeven jaar worden die wedstrijden ook georganiseerd. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen daaraan meedoen. Ze lopen - in plaats van met een paard - over een baan en steken dan met een lans ook ringen. "Door eerder al een wedstrijdelement toe te voegen, gaan kinderen ervoor. Zo blijf je ze stimuleren, totdat ze op een paard mogen", zegt Janse.

Vanaf het jaar dat je 12 wordt kun je meedoen aan een ringrijwedstrijd. De meeste kinderen die hebben meegedaan aan ringlopen, gaan ook verder in de wedstrijd met paarden. Dat betekent wel eens voor de ouderen dat ze op moeten passen voor de jeugd. "Het kan zo maar zijn dat je als ervaren ringrijder ineens verslagen wordt door iemand die nog maar een paar wedstrijden gereden heeft", vertelt Janse lachend.

Een ringrijder zit op een ongezadeld paard, dat hij in galop door de ringbaan stuurt. Hij heeft een lans in de hand waarmee hij probeert de ring te steken die halverwege de baan in een ijzeren bus hangt. Bij een wedstrijd steekt elke deelnemer dertig ringen. Iedereen die ze alle dertig gestoken heeft, mag kampen om het kampioenschap. Daarbij wordt de ring elke ronde kleiner. Degene die de kleinste ring kan steken, is de winnaar.

De jeugd op het Molenwater straalde vandaag, ondanks de regen. De één leerde de sport kennen door het ringlopen, de ander door het 'gewone' paardrijden op de manege. In Middelburg waren zelfs verschillende jongens en meisjes onder de 12 te vinden. Nog eventjes en dan kunnen ook zij op een paard de baan over en een ring steken.

