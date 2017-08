Getroffen kippenboer: 'Ik heb even geen vertrouwen meer'

Nu mogen ze weer eieren verkopen, maar ruim twee weken lang was dat verboden. Annemary Mol: "Ik ben op dit moment gewoon ontzettend bang. Dat iemand zoiets kan doen waardoor het hele land ineens plat ligt, dat is zo eng."

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) besloot dat het bedrijf in Nisse niet langer eieren mocht verkopen. In één van de stallen van de familie Mol was het giftige middel fipronil in de kippen en de eieren gevonden. Voorlopig resultaat: 100.000 euro verlies en een onzekere toekomst.

De impact van de afgelopen weken is enorm. "Het dringt nog steeds niet door", aldus Annemary. "Dit kan niemand verzinnen." 11.000 kippen - meer dan de helft van het pluimvee - moesten worden geruimd. "Dat was verschrikkelijk."

Eieren van de familie Mol uit Nisse (foto: Omroep Zeeland)

Van collega's hoort Jan Mol over het 'wondermiddel' waarmee het bedrijf Chickfriend bloedluis bestrijdt. Het spul zou werken als een trein, bloedluizen zouden wel een jaar wegblijven. Op vragen over wat er precies in het middel zit, krijgt Jan Mol een vaag antwoord, iets met 'menthol, eucalyptus en pepermuntolie'.

Een kleine maand later komt het eerste telefoontje. Eén van de collega's hangt aan de lijn: "Joh, wat er in dat middel heeft gezeten, was niet goed." De volgende dag komt het tweede telefoontje, van de NVWA deze keer. "Je bedrijf is geblokkeerd." Eén stal van Mol is door Chickfriend behandeld, het hele bedrijf wordt geblokkeerd.

11.000 kippen - meer dan de helft van hun pluimvee - moeten worden geruimd. De eieren uit de 'goede' stal worden bij het fruitbedrijf van de buren ondergebracht. Na zestien dagen komt het verlossende telefoontje: de schone stal voldoet aan alle voorwaarden en de eieren mogen het erf af.

Lege kippenverblijven bij de familie Mol in Nisse (foto: Omroep Zeeland)

Annemary krijgt het beeld van de duizenden vergaste kippen, die ze samen met dorpsbewoners naar buiten moest brengen, niet uit haar hoofd. De andere 11.000 kippen in de andere loods moeten in oktober verkocht worden. Hoe ze nieuwe kippen moeten kopen is een raadsel. Of de verzekering uitbetaalt en of er op een andere manier schadevergoeding komt, weet ze niet. "Het is geen einde verhaal, nog steeds niet. Een faillissement is niet in zicht. Waarschijnlijk kunnen we wel verder, maar er is wel een gat van 100.000 euro", vertelt de pluimveehoudster.

Je gaat door. Gewoon zoveel mogelijk bezig blijven en zo nu en dan een potje janken." Annemary Mol, getroffen pluimveehouder

Volgens Mol ligt de schuld niet bij de pluimveehouders. "Je huurt een bedrijf in om de stal schoon te maken, om bloedluis te bestrijden. Dat bedrijf zegt dat er niks mis is met het spul. Wat moet je dan?" vraagt ze zich af. "Er gaan geluiden op 'dat hadden de pluimveehouders moeten weten', maar dit kan je gewoon niet weten."

"Het is gewoon verschrikkelijk om te zien, maar ook dan: je gaat door, je bent aan het werk. Gewoon zoveel mogelijk bezig blijven en zo nu en dan een potje janken", vertelt Annemary gelaten. "Het ergste is als je 's avonds in bed ligt en elkaar aankijkt en zegt:" Wat nu?" Ik wil dat hij zegt: "Het komt wel goed, maar dat zegt hij niet." Ze heeft weinig vertrouwen in de toekomst, en zeker niet meer in de overheid.

