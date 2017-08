Dit is er dit weekend te doen in Zeeland. Weekendtips!

Zomerfestival Retranchement - 18, 19 en 20 augustus

Zomerfestival Retranchement

Het Smartlappenfestival en het Lazy Sundayfestival in Retranchement gaan dit jaar samen onder de naam Zomerfestival. Het driedaagse festival wordt midden in het dorp gehouden. Met lokale en nationale acts belooft het een groots feest te worden. Met optredens van Krapuul, Dyl'n, Anne van Damme en meer.

Duintjes en Deuntjes - 19 augustus

Strand, muziek en lekker eten en drinken. Dat alles vind je op de boulevard van Zoutelande op zaterdag 19 augustus. Diverse singer songwriters zullen voor leuke deuntjes zorgen. Er staat een foodtruck waar voornamelijk seafood wordt geserveerd en er is zelfs een Duintjes en Deuntjes cocktail. Kortom, daar wil je zaterdag zijn.

Mosseldag Yerseke - 19 augustus

Een braderie, modelboten, oude ambachten, dweilbandfestival, kermis, vaartocht met mosselkotters, vuurwerkshow en vooral veel mossels. Dit betekent maar één ding: de Mosseldag in Yerseke komt er weer aan. Bekijk het volledige programma.

Saeftinghe Run - 20 augustus

Deze run is niet voor mensen die niet vies willen worden: de Saeftinghe Run. Een run door het verdronken land van Saeftinghe. De start en finish zijn aan de jachthaven van Paal. De route gaat dwars door de polders van Zeeuws-Vlaanderen, door de ongerepte natuur, de oerslikken en over de prachtige stranden. Er zijn twee afstanden van 8 en 12 kilometer. Meer informatie vind je op de website van de Saeftinghe Run.

NK Standwerkersconcours - 19 augustus

Ieder jaar wordt er in Middelburg tijdens de zomer een standwerkersconcours gehouden. Tijdens een standwerkersconcours prijzen verschillende kooplui op originele wijze hun producten aan. Dat is al traditie sinds 1953. Meestal worden in Middelburg enkel de voorrondes gehouden. Dit jaar is ook het Nederlands Kampioenschap in Middelburg. Alle winnaars uit heel Nederland komen daarvoor naar Middelburg op zaterdag 19 augustus. Een jury beslist wie er de beste standwerker is en met de prijs naar huis gaat.

Vlasdag Dreischor - 19 augustus

Op de Vlasdag in Dreischor wordt de oude traditie van vlasbewerking weer herleefd. Ambachtslieden laten zien hoe vroeger vlas bewerkt werd tot linnen en touw. Daarnaast is er ook nog een braderie, kinderrommelmarkt en kun je genieten van streekproducten, snack en creatieve aanbiedingen.

Solexrace Biggerkerke - 19 augustus

Het is alweer de 19e solexrace die in Biggekerke wordt gehouden. In gekke outfits racen op een solex die soms zo'n 60 kilometer per uur kunnen halen. Ook is er een demonstratie van oldtimers.

Highlandgames by the Sea - 20 augustus

Deze zondag gaat het om kracht in Baarland. Sterke mannen en vrouwen laten zien wat ze in huis hebben in verschillende spellen. Naast de spellen is er ook een markt waar van alles te koop is. Om half vijf begint het touwtrekken en daarna worden om half zeven de prijzen uitgereikt aan de winnaars.