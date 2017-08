Vlissingen huilt in protestlied de Piek

Zwarte Piek

De Vlissingse muzikanten hebben zich verenigd in het project Zwarte Piek om het protestlied te maken. Donderdagmiddag namen ze het lied op in een studio en donderdagavond is het ten gehore gebracht voor de deur van de Piek.

De gemeente Vlissingen stopt de subsidie en is van plan om in september de huur van het podium op te zeggen. De Piek is onderdeel van de Cultuurwerf. Omdat er een jaar opzegtermijn geldt, heeft die stichting nog tot september 2018 om met een oplossing te komen.

Het lied is een cover van het nummer Amsterdam huilt van Zwarte Riet. Jaap van Boven en Jos Houtzager schreven de tekst en Peter Provoost nam het op. Hans van der Werf (accordeon), Jack van der Steen (bas) en Silvia Swarts (zang) namen het muzikale deel voor hun rekening.

Het protestlied:

Als moeder weer bladert in haar fotoboek

Dan sta je versteld als zij je vertelt

Hoe het allemaal begon met podium de Piek

Toen was er in Vlissingen nog live muziek

En had je doordeweeks je werk gedaan

En was je iedere dag naar school gegaan

Dan zag je in het weekend geweldige bands

Soms grote artiesten van over de grens

En bleef je hangen tot het laatste uur

Nog in de flow van de muziek zo puur.

Vlissingen huilt, waar het eens heeft gelachen

Vlissingen huilt, nog voelt het muziek

Vlissingen huilt, waar het eens heeft gelachen

Vlissingen huilt, want weg gaat de Piek

Als vader verhaalt hoe de Piek ooit begon

Dan sta je versteld als hij weer vertelt

Dat Herman Brood hier op het podium stond

En zoende je een vriend vol op de mond

In deze zaal bijna 50 jaar lang muziek

Als dit niet meer kan dan worden we ziek

Hier in deze stad waar het allemaal begon

Waar een band met Bluf uit het niets ontstond

Omdat juist de Piek er ook voor hun was

En talent ook nu hier tot wasdom komen mag

Vlissingen huilt, waar het eens heeft gelachen

Vlissingen huilt, nog leeft de muziek

Vlissingen huilt, waar het eens heeft gelachen

Vlissingen huilt, want weg gaat de Piek

Op vrijdagavond The kids are allright

Jong Zeeuws talent met muziek van hun tijd

De piek moet dicht en weet iemand waarom?

Daarom roepen wij:

De Piek sluiten is ongelofelijk stom