'Bram fietst' verzamelt bijna alle Zeeuwse dorpen

Voor het goede doel IVN Scharrelkids Fonds fietst Bram door heel Nederland. Zeeland is nu aan de beurt (foto: IVN Scharrelkids Fonds)

Bram fotografeert de plaatsnaambordjes van alle dorpen en steden in de provincie, als bewijs dat hij er is geweest. De lijst in Zeeland bestaat uit 167 plaatsen. Bram beweert niet volledig te zijn; de vele buurtschappen en gehuchten (ook die met blauw plaatsnaambord) worden onderweg alleen toegevoegd als ze een leuke of ludieke naam hebben.

Bath

Op 4 maart reed Bram zijn eerste tocht door Zeeland. Vanuit Bergen op Zoom werd 83 kilometer door de provincie gefietst. Als eerste Zeeuwse dorp was Bath aan de beurt. Vervolgens ging de tocht langs Rilland, Stationsbuurt, Krabbendijke, Gawege, Waarde, Oostdijk, Kruiningen, Yerseke, Schore, Hansweert, Biezelinge, Kapelle, Kloetinge en 's-Heer Hendrikskinderen naar Goes.

Ondertussen heeft Bram de afgelopen maanden meerdere tochten door Zeeland gemaakt. Dinsdag en woensdag werd westelijk Zeeuws-Vlaanderen bezocht. Zaterdag staan de laatste dorpen op de lijst op Noord- en Zuid-Beveland.

Zeeland is de tiende provincie die Bram Witvliet doorkruist. Eerdere jaren was hij achtereenvolgens in Noord-Brabant, Limburg, Flevoland, Gelderland, Groningen, Overijssel, Utrecht, Noord-Holland en Friesland. Friesland was met 417 plaatsen tot nu toe de grootste onderneming.

Brams fietstochten zijn een uit de hand gelopen hobby. "Ik ben geen wielrenner. Ik vind het belangrijk om lekker buiten te zijn, van de natuur te genieten en het gevarieerde Nederlandse landschap te beleven. En om, als er eens iemand mee fietst, een gezellige tijd te hebben." Daarnaast wil Bram met zijn project mensen stimuleren om ook wat vaker de fiets te pakken.

Tijdens zijn fietstochten probeert Bram zoveel mogelijk geld op te halen voor een provinciale organisatie die deze boodschap ondersteunt. Voor Zeeland is de keuze gevallen op het IVN Scharrelkids Fonds omdat IVN, als instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, natuurbeleving en duurzaamheid hoog in het vaandel heeft.