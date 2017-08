Zeeland wordt wakker: fietstocht, ringrijden, Feyenoord-huwelijk en weekendtips

Voor het goede doel IVN Scharrelkids Fonds fietst Bram door heel Nederland. Zeeland is nu aan de beurt (foto: IVN Scharrelkids Fonds)

Bram fietst

Nijmegenaar Bram Witvliet fietst door Nederland en deze maanden door Zeeland. Hij doet dat onder de noemer 'Bram fietst' om geld in te zamelen voor goede doelen. In Zeeland is dat IVN Scharrelkidsfonds. Zaterdag sluit hij zijn tocht door Zeeland af met een bezoek aan Kortgene, Kats, Geersdijk, Wilhelminadorp, Kattendijke en Wemeldinge.

Kersvers Zeeuws kampioen ringrijden Teun Dingemanse wordt gejonast (foto: Omroep Zeeland)

Ringrijden

Veertien jaar jong én Zeeuws kampioen ringrijden. Teun Dingemanse uit Grijpskerke bleef gisteren met zijn huurpaard Plien de kampioen van vorig jaar, Sebastiaan Sturm, voor.

(foto: Facebook)

Feyenoord-huwelijk

Geen woorden, maar daden. Dat dachten Sandra en Ken uit Axel toen Feyenoord afgelopen seizoen kampioen werd. Achttien jaar daarvoor had Ken beloofd een aanzoek te doen. En vandaag trouwen ze.

Solex race Heinkenszand 2017 (foto: Jacqueline Hoogvliet)

Weekendtips

Wilt u dit weekend iets leuks gaan doen? We hebben een aantal mogelijkheden op een rij gezet.

Regenachtige dag in Vlissingen (foto: Anne-Marie van Iersel uit Vlissingen)

Weer

Vanochtend begint met veel bewolking en vooral in het oosten nog kans op regen maar al snel wordt het overal droog en klaart het vanuit het westen op. In de middag is het vriendelijk weer met geregeld zon en maximumtemperaturen van 21 graden. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig.