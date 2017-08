Onderzoek naar veiligheid Turkeijeweg: 'Hier gaan nog doden vallen'

Een drukke weg waar vaak te hard wordt gereden. Zo omschrijft omwonende Henry Ubachs de Turkijeweg, die van de N61 dwars door Turkeye naar Oostburg loopt. Ook gebeuren er volgens hem regelmatig ongelukken waarvan de schades nog duidelijk zichtbaar zijn: beschadigd stucwerk, kapotte regenpijpen waar een auto het huis heeft geraakt, kapotgereden bomen in de tuin en een compleet hekwerk waar een auto doorheen is gevlogen. Het zijn voorbeelden van schades door automobilisten die de macht over het stuur zijn verloren.

Sluiproute

De weg is volgens mensen uit de omgeving een drukke sluiproute in West-Zeeuws-Vlaanderen. Er rijden vrachtwagens, bussen, fietsen en automobilisten. Ook stoppen er regelmatig mensen midden in het dorpje om een leuke foto te maken met het plaatsnaambord Turkeye. Dat alles maakt de situatie er niet veiliger op. "Als er niets gebeurt, zijn we bang dat hier doden gaan vallen", zegt Ubachs.

Schade na een aanrijding op de Turkeijeweg (foto: Omroep Zeeland)

Waterschap

De weg is van het waterschap Scheldestromen. Uit hun gegevens blijkt dat er de afgelopen acht jaar drie ongelukken zijn gebeurd, waarvan één met letsel. Ook laat waterschapsbestuurder Rian de Feijter weten dat de weg aan alle wettelijke eisen voldoet. Het waterschap ziet daarom geen reden om de weg aan te passen.

Wel komt er dus een onderzoek naar aanleiding van de recente klacht. Het waterschap gaat in september opnieuw tellen hoeveel verkeer er over de weg komt en hoe hard er wordt gereden. Volgens omwonenden halen niet alle gevaarlijke situaties en kleine ongelukken het overzicht van het waterschap.