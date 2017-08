Meer kinderen in bijstandsgezinnen

Zeeland telt twee speelgoedbanken voor kinderen uit arme gezinnen (foto: OZ)

De statistiek van heel Nederland laat al sinds 2012 een stijgende lijn zien, maar ook in 2016 kwamen er meer kinderen in arme gezinnen bij. De landelijke groei in 2016 ten opzichte van het jaar daarvoor is 2,1 procent en in Zeeland zelfs 4,3 procent. De toename wordt in Nederland als geheel veroorzaakt door gezinnen van niet-Westerse allochtone afkomst. Tweederde van de gezinnen met bijstand hebben een migratie-achtergrond. In hoeverre dat ook in Zeeland een rol speelt, blijkt niet uit de cijfers.

Per gemeente

De grotere kernen van Zeeland kennen de sterkste groei. In 2016 leefde 11 procent van alle Vlissingse kinderen (in dit geval: mensen jonger dan achttien jaar) in een gezin dat moet rondkomen van de bijstand. Dat waren er 853. Op de tweede plaats komt Middelburg (766 kinderen) en daarna Terneuzen (602 kinderen). Verhoudingsgewijs was de sterkste groei in Reimerswaal (27,4 procent) en in Sluis (25,6 procent).

Klik op een gemeente voor de cijfers van 2015 en 2016