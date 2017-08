Man bij daklozenopvang Terneuzen gestoken met een mes

Aanhouding door de politie (foto: OZ)

Omstanders hebben aan het begin van de avond de politie gemeld dat de man een mes had getrokken. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

De 43-jarige man is meegenomen voor verhoor en zijn mes is in beslag genomen. De politie is nog bezig te onderzoeken wat er precies is gebeurd.