Brandweer redt paard uit sloot Biggekerke

"Hij werd gevonden door een gemeenteambtenaar die ging maaien", vertelt geschrokken eigenaresse Linda Flipse. "Het is een schokkende ervaring, een nachtmerrie."

De brandweer kreeg rond 8.25 uur een melding en schoot te hulp. Een tankautospuit, een hulpverleningsvoertuig en de dierenarts kwamen ter plaatse.

Het 27-jarige paard belandde vanochtend in een sloot in Biggekerke. (foto: Omroep Zeeland)

De 27-jarige Ivar is met behulp van een graafmachine uit de sloot gehaald en stond rond 9.10 uur weer op de kant. Het is nog even afwachten hoe het met het paard gaat. "Hij is nog in shock, dus staat te trillen", legt Linda uit. "Hij lijkt lichamelijk, op wat schrammen na, niets te hebben. Nu alleen kijken of hij door de shock heen komt. Dat is nog even afwachten."

Waarom Ivar de benen nam is de eigenaresse niet duidelijk. "Hij moet enorm geschrokken zijn van iets. Maar wat dat is geweest, geen idee. Dit is nog nooit gebeurd." Ivar staat ondertussen, zwaar ademend en snuivend, naast Linda. Als hij naar de andere paarden in de buurt kijkt, wankelt hij even. "Hij moet nog echt bijkomen, kun je wel zien. Maar inmiddels reageert hij al wel op mijn stem."