Zeeuwen zuinig met moord en doodslag

Geruchtmakende moord IJzendijke in 2013 (foto: oz)

Dat blijkt uit cijfers die het CBS vandaag heeft gepubliceerd. Acht van de elf mensen die om het leven werden gebracht, woonden ook in Zeeland.

Redelijk veilig

In vergelijking met België is het in Zeeland nog redelijk veilig. Het moordcijfer staat bij ons op 0,6 gevallen per 100.000 inwoners per jaar. In België is dat drie keer hoger: 1,8 mensen per 100.000 komen daar jaarlijks om het leven door misdaad. Rusland heeft met 9,5 het Europese record en Honduras is wereldrecordhouder met 85 gevallen van moord- en doodslag per jaar 100.000 inwoners.

In dit overzicht staan de Zeeuwse moorden in de periode 2012-2016 (De gevallen van doodslag zijn hier niet in opgenomen)

Overzicht moorden