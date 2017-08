Langzaam rijden, Duits praten, geen parkeerplekken: hier ergeren de Zeeuwen zich aan

Zeeuwen ergeren zich het meest aan het langzaam rijden. Dat begint al bij de Vlaketunnel. Omdat in veel Duitse tunnels de maximum snelheid 100 km/u is, remmen veel oosterburen op de A58 af als ze bij Vlake onder het kanaal door Zuid-Beveland rijden. Bij grote drukte levert dat altijd files op. Maar ook wordt er op de 80 km en 100 km wegen te zacht gereden volgens sommige Zeeuwen.

Toeristen rijden langzamer (foto: Omroep Zeeland)

In een aantal reacties valt te lezen dat Duitse toeristen op rotondes altijd voorrang geven aan bijvoorbeeld fietsers, ook als dat niet nodig is. Of de tijd nemen om de borden te bestuderen, met wachttijden tot gevolg.

Duitsers denken dat je in de Vlaketunnel maar 100 km per uur mag. (foto: Omroep Zeeland)

Dan wil het gebrek aan parkeerplaatsen nogal eens voor chagrijn zorgen. Zeker in Sluis is het volgens een aantal reacties bar en boos: "Mijn grootste ergernis als inwoner van Sluis is het parkeerprobleem. Op drukke dagen mag je blij zijn dat je als inwoner een vrije parkeerplaats vindt, laat staan dat je bezoek kunt ontvangen."

Toeristen zorgen voor overvolle parkeerterreinen (foto: Omroep Zeeland)

Nog meer verkeer: Sommige toeristen weten niet dat er bij de sluizen van Kats en Terneuzen omleidingsroutes zijn. Zeker bij Kats levert dat op drukke zomerdagen vertraging op, die niet iedereen weet te waarderen.

De sluizen bij Katse Veer zijn voor toetisten een lastig punt (foto: Omroep Zeeland)

Naast ergernissen over het verkeer stoort men zich ook aan de taal. In het Duits te worden aangesproken bevalt sommige mensen helemaal niet, net als de 'onwil' van Duitsers om Nederlands te leren spreken.

Duitsers verwachten dat ze in het Duits worden aangesproken (foto: Omroep Zeeland)

En tot slot storen heel veel Zeeuwen zich aan Zeeuwen die zich ergeren aan de toeristen. De toeristen zorgen voor meer dan 1,5 miljard euro aan inkomsten, dus moeten we gewoon aardig voor ze zijn. Niet zeuren en bedenken hoe je zelf bent op vakantie.