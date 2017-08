'Zeeuws meisje' doet mee aan zeepkistenrace

Inladen van Zeeuws Meisje zeepkist (foto: Omroep Zeeland)

Toen de vriendin van Sven op tv een reclamespotje over de Zeepkistenrace voorbij zag komen, besloten Sven en zijn vrienden een ontwerp in te sturen. Met behulp van een handige buurman ontwierpen ze de boterkuip. Toen hun ontwerp als één van de zeventig uit de 191 inzendingen werd gekozen, kon het klussen beginnen.

Het ontwerp van de Zeeuwse boterkuip (foto: Team Zeeuws Meisje)

Werk aan de winkel

De zeepkist bestaat grotendeels uit piepschuim, de basis is een oude skelter die nog bij iemand in de schuur stond. Doordat de jongens weinig onderdelen voor een zeepkist moesten kopen, konden ze meer besteden aan kostuums en fankleding. "We gaan in Zeeuwse dracht", vertelt Sven. "Bij de zeepkistenrace gaat het niet alleen om snelheid, maar ook om entertainment en creativiteit. Daar gaan wij op proberen te winnen."

De hele familie heeft meegeholpen met de voorbereidingen. Oma heeft de kostuums ontworpen, Sven en zijn moeder het design van de fanshirts. De waslijn hangt inmiddels vol met zeventien fanshirts die door vrienden en familie zijn gekocht.

De zeepkist van het team 'Zeeuws Meisje' (foto: Omroep Zeeland)

'Gewoon sturen en remmen'

"Fenno en ik gaan met z'n tweeën in de zeepkist zitten", legt Sven uit. Johnny en Mick duwen de jongens van de Cauberg. Met een snelheid van maximaal zestig kilometer per uur scheuren ze vervolgens het parcours af, oftewel: "Gewoon sturen en remmen."

De zeepkist heeft al een aantal testritten van de zeedijk en polderdijkjes gemaakt en dat ging goed. De jongens doen voornamelijk mee voor de lol en hopen heelhuids de finish te halen.