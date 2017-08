Automobiliste gewond na botsing met boom

Politieauto (foto: oz)

De auto van de Vlissingse raakte door een nog onbekende oorzaak in de slip. Via de berm kwam ze tot stilstand tegen een boom. De politie onderzoekt nog hoe dat kon gebeuren.

De automobiliste is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe zij eraan toe is.

Na het ongeluk was de Sloeweg Noord enige tijd afgesloten.