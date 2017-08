Camperhotspot: gratis ontwaken met zicht op het kanaal

Eigenlijk mogen er maar twee campers staan, maar in de praktijk zijn het er altijd meer. Dat wordt ook toegelaten, want er zijn geen klachten over overlast of rommel. De camperaars houden het zelf schoon.

Prima plek

Op de plek aan de Oostkade zou aanvankelijk een appartementencomplex komen. De verharding ervoor was al aangelegd, maar het complex is er nooit gekomen. Een prima plek voor kampeerwagens dus. Vooral ook omdat het gratis is.

Uitzicht op het kanaal (foto: Omroep Zeeland)

Een stelletje dat vanuit de camper de voorbijvarende schepen aanschouwt, wil liever geen aandacht voor de plek. "Het is hier zo mooi. Straks kent iedereen deze plek en wordt het nog drukker. Dit is uniek!"

Camperplaats opwaarderen

Op de camperplaats staat ook een echtpaar uit Amersfoort. Volgens de man zou je van de camperplek best iets meer kunnen maken. "Je kunt hier wat kleine voorzieningen aanbrengen zodat je je afvalwater kan lozen en je toilet kunt reinigen. Dan kan de gemeente er ook wel wat geld voor vragen."

Ze kwamen deze plaats tegen via een campingsite. "We zagen dat er maar twee plekken waren voor campers. Maar toen we aankwamen, zagen we dat er veel meer campers stonden, dus zijn we er ook maar bij gaan staan."